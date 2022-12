IJsclub Sneek 1871 verwelkomt 50e nieuwe lid

SNEEK - IJsclub Sneek 1871 beleeft een mooie schaatsdag. Het is de hele dag al druk op ijsbaan Dicky van der Werf en vanmiddag kon zelfs het 50e nieuwe lid worden verwelkomd. Die eer viel te beurt aan de familie Kuipers. Van het bestuur ontvingen zij als felicitatie het jubileumboek 150 jaar IJsclub Sneek.

Het ijs houdt het prima en de lichten staan inmiddels aan. Dat betekent dat er vanavond ook nog geschaatst kan worden op de ijsbaan aan de Leeuwarderweg. De baan is geopend tot 21.30 uur, ijs en weder dienende. Iedereen is welkom. Voor niet-leden is de entree 2 euro.