IJsclub Sneek 1871 krijgt Koninklijke erepenning

IJsclub Sneek is een fusie tussen de ijsclubs Friso en De Friese Jeugd, respectievelijk opgericht in 1871 en 1882. Tijdens de vorstperiode organiseert de ijsclub diverse activiteiten voor de schooljeugd. Buiten de vorstperiodes wordt het terrein vaak gebruikt door diverse andere verenigingen, zoals Advendo Sneek, de boogschietvereniging en het timmerdorp. Ook worden de Koningsspelen op het terrein georganiseerd.

Momenteel bestaat de ijsclub uit ruim 400 betalende leden. Het is één van de weinige verenigingen in Nederland die 150 jaar oud is. De Koninklijke erepenning wordt verleend aan (sport)verenigingen, stichtingen of instellingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

In verband met de coronamaatregelen bood de burgemeester de erepenning aan op gepaste afstand, met een peilstok die normaal gebruikt wordt om de ijsdikte te meten.

Willem Altena bood burgemeester Jannewietske de Vries het ‘laatste exemplaar’ van het jubileumboek aan, omdat door corona het aanbieden van het eerste exemplaar afgelast moest worden. Vooraf aan de aanbieding leidde de oud-journalist van het Sneeker Nieuwsblad en de Leeuwarder Courant nog een hilarische historische quiz over de jubilerende ijsclub.