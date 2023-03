IJsclub Heech viert 150-jarig jubileum met feestelijke activiteiten

De vrijdagmorgen wordt afgetrapt met de basisschoolkinderen die op de zomerijsbaan genieten van de sfeer. Dwars door het dorp staan bordjes verspreid met plaatsnamen van de Elfstedentoch-steden, die de kinderen lopend afgaan. “We zien dit als de warming-up van vandaag”, lacht voorzitter Theo Speerstra. “De route eindigt bij het bord van Leeuwarden, waar de kinderen kunnen schaatsen en genieten van knakworsten, warme chocolademelk en limonade.”

Een groot feest

Vanaf 14:30 is de baan toegankelijk voor alle kinderen en vanaf 19:30 barst het feest los met de Heegemer Dekdweilers en kunstenaar Ids Willemsma, die zijn selectie aan schaatsen presenteert. Ook de voorzitter van de Friesche ijsbond en voormalig ijsmeester van Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden, Jan Oostenburg, en voormalig topschaatser Jan Ykema zijn aanwezig en treden vanavond in de rol van gastspreker. De opvolgende borrel wordt verzorgd door de band Bald & Grey.

‘Dit is gewoon geweldig’

Theo volgt het organiseren van het jubileum op van zijn vader, die het 100-jarige jubileum voor zijn rekening nam. “Dit is gewoon geweldig”, reageert hij. “Het is hartstikke mooi weer en de kinderen zijn heel enthousiast. Het is echt een boppeslach voor de ijsclub en we hopen dat dit ook nieuwe leden gaat opleveren. We gaan ervan uit dat we er gezamenlijk een mooi feest van kunnen maken waar we goed op terugkijken.”