IJsbanen Sneek en IJlst zijn open

SNEEK - Goed nieuws voor de schaatsliefhebbers. De matige vorst van afgelopen nacht is goed geweest voor de ijsbanen. In Sneek, IJlst, Tirns, Woudsend en Jutrijp-Hommerts gaan de ijsbanen vandaag open. De ijsbaan in Oppenhuizen/Uitwellingerga gaat voor de tweede achtereenvolgende dag open en op meer plaatsen zal vandaag vast groen licht worden gegeven.