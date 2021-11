IJsbaanvrijwilligers vegen in plaats van sneeuw, onkruid weg

Op de knieën met de vingers in hun eigen achtertuinen sprieten van gras, paardenbloem, madeliefjes en andere storende groeisels met worteltje en takje tussen de waaltjes en tegels uit te trekken, kunnen ze wel aan. Maar om het ijsbaanplaveisel aan de Leeuwarderweg van onwelkom groen te ontdoen, hebben ze toch echt enige mechanische ondersteuning nodig.

Kom niet bij ze aan met chemicaliën, want die zijn uit den boze. Een apparaat op peut dus, aangeschaft bij machinespecialist Bos Sneek. Een rib uit het lijf van de 150-jarige ijsclub, die zichzelf een meer dan welverdiend cadeau heeft gegeven. Deze week arriveerde de stoere onkruidbestrijder.

Bos-medewerker Nico Plantinga gaf de vrijwilligers tekst en uitleg over de werking van de bortstelaar-op-wielen. Het is even een handigheid - vooral secuur, niet te haastig werken - , maar na enig proberen, heb je eer van je werk.

Onder het apparaat draaien staalborstels als een dolle rond, al het groeisel wegmaaiend dat ze op hun weg vinden. Een stevige spatlap rondom voorkomt dat het onkruidprut hinderlijk rond sproeit. ,,Nou, dit is krekt wat”, luidt het positieve commentaar van de doorgaans best kritische vrijwilligersploeg. ,,Iedereen wil er met an ’e slach. Dat wurdt dus wachten op dyn beurt…”