IJsbaan Top en Twel staat weer onder water

OPPENHUIZEN - Afgelopen week is de ijsbaan aan de Sjaerdawei weer onder water gezet. Bij de Top en Twelster IJsclub Rept U hopen ze dat het weer net zo'n winter wordt als begin dit jaar. Toen kon er volop geschaatst worden op de ijsbaan en zelfs ook weer even op het buitenwater, want dat blijft toch het mooiste voor de liefhebbers.

Ook hoopt IJsclub Rept U in het nieuwe jaar het 150 jarig bestaan van de vereniging te kunnen vieren. Op 22 januari staat het jubileumfeest gepland in dorpshuis It Harspit met gastspreker Erik Hulzebosch. Maar eerst is iedereen welkom op de ledenvergadering over twee weken, op 22 november, in Café De Buorren in Uitwellingerga.