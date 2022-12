IJsbaan Top en Twel open voor de jeugd

OPPENHUIZEN - 'It giet oan', laten ze enthousiast weten bij IJsclub Rept U uit Oppenhuizen en Uitwellingerga. Vanochtend werd een ijsdikte van 6 centimeter gemeten, genoeg om de ijsbaan alvast voor de jeugdleden te openen.

Vanavond mogen de volwassenen ook het ijs op en uiteraard hoopt het ijsclubbestuur uit Top en Twel ook zondag de ijsbaan te kunnen openen voor al het publiek. De ijspret is in ieder geval al begonnen en de Koek en Zopie is geopend.