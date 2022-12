IJsbaan Sneek: It kin net!

“Voorzichtig de ijsplaat opgelopen, maar dat was erg spannend. “het golft erover!” Dat is natuurlijk niet erg hoopvol. IJsmeester Jelle heeft op verschillende plaatsen het ijs gemeten. Helaas net 4 cm, daarmee is de hoop vervlogen dat we vandaag de ijsbaan open kunnen doen. Helaas. “Wij vinden het ook erg jammer, want ook wij willen niets liever. Morgen ochtend komt een nieuwe update. We blijven hoopvol”, aldus het bestuur van de actieve IJsclub Sneek.