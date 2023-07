IJs op draaiende toneelvloer musical De Tocht

LEEUWARDEN - Menigeen is of gaat op vakantie, maar in Leeuwarden is deze week een ijsvloer gelegd. Dat gebeurde op de draaiende toneelvloer van musical De Tocht in Leeuwarden. Voor deze spektakelvoorstelling over de Elfstedentocht is speciaal een theater gebouwd.

De ijsvloer bestaat uit een vast en een draaiend deel. ,,Er kunnen 1.475 mensen per keer op de tribune", vertelt Lisette Bokma, productioneel directeur van De Tocht. ,,Die zitten in het midden van de zaal en de voorstelling zal om hen heen plaatsvinden."

Rond de tribune loopt een ring van ijs die bewegen kan. "Het is een soort lopende band onder de schaatsers", zegt Bokma. ,,Het publiek kan de schaatsers dan ter plekke zien bewegen."

Het draaiende ijs wordt momenteel getest, want dit is nog nooit gedaan. ,,We zijn aan het kijken hoe hard hij kan en hoe hard nodig is. We halen nu alle schoonheidsfoutjes eruit."

Ondertussen is de cast aan het repeteren in Utrecht. De Vechtsebanen is de enige plek waar zomerijs ligt.

De acteurs zijn daar een paar weken geleden begonnen. Eind augustus wordt er in Leeuwarden verder gerepeteerd en dan moet het theater van binnen zo goed als klaar zijn.

Er zijn al meer dan 40.000 kaarten verkocht, waarvan de meeste buiten Fryslân. De Tocht gaat op zondag 1 oktober in première.

Klik voor de beelden van de draaiende ijsvloer op de link: reportage Omrop Fryslân



Bron: www.omropfryslân.nl