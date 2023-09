IJlst maakt van het NK Fierljeppen één groot fierljepfeest

IJLST - In IJlst draaide zaterdag alles om het fierljeppen. In de stad werd het Nederlands kampioenschap gehouden op de schansen van de fierljepvereniging en ook al gingen bijna alle titels naar de Hollanders, de sfeer was er niet minder om. Het was vooral een Fries feest voor iedereen. Daar kon ook niemand om heen, getuige de trotse skûtsjes die voor een prachtig decor zorgden.

Het weer werkte perfect mee. Zomerse temperaturen en vrijwel geen wind. Ideale omstandigheden voor de fierljeppers om er een mooie wedstrijd van te maken in de uitverkochte fierljeparena. En dat werd het ook. Met name de finale zorgde voor veel spanning en spektakel in alle categorieën en daarmee kreeg het publiek datgene waar het voor was gekomen.



Naast het fierljeppen werden nog vele andere activiteiten, met name voor de jeugd, georganiseerd op het fierljepplein. Er was een klimtoren en een demonstratie sterkste man/vrouw competitie met Wout Zijlstra. Want om goed te kunnen fierljeppen heb je kracht en inzicht nodig en moet je ook goed kunnen klimmen.



Maar het was een andere Zijlstra die in IJlst voor de kers op de taart zorgde, Junior Michiel Zijlstra uit Easthim pakte voor eigen publiek met een persoonlijk record van 19,89 de titel. Daarmee zorgde hij ervoor dat het Fierljepfestijn toch nog een Friese winnaar kreeg.



