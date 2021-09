IJlst en It Heidenskip werken samen aan vernieuwing fierljepschansen

De nieuwe schansen zijn veiliger en handiger, en misschien kan er ook verder gesprongen worden. Auke Zijlstra is samen met Jan Teade Nauta de ontwikkelaar van de nieuwe schansen. Hij weet wat er anders moet:

"Onder de aanloop zit staal en dat moet zo stevig mogelijk zijn. Daar mag geen beweging in zitten, want het moet niet gaan slingeren. De plankjes erbovenop geven er wel iets vering. Maar alleen zoveel dat het de fierljepper helpt, in plaats van dat het tegenwerkt."

De bodem van de waterbak, het zogeheten 'stokzetgebied', moet ook anders. In IJlst en It Heidenskip gaan ze meer richting drainagezand wat de fierljep-accommodatie in Burgum ook heeft.

Er ligt nu grind in de waterbak. Met zand staat de polsstok, als hij gezet is, steviger. Er is minder kans op onverwachte bewegingen. "Met grind kan hij doorschuiven of draaien", zegt Auke Zijlstra.

Verbetering

De fierljep-accommodaties van IJlst en It Heidenskip werken met elkaar aan de verbetering van de schansen. Samenwerken is nooit een probleem geweest, zegt Johannes Hobma, vader van fierljepper Thewis Hobma. Hij is van de fierljepferiening IJlst: "Je kunt met elkaar veel voor de sport betekenen. Wij waren verder met de subsidieaanvraag en zij op It Heidenskip met de technische ontwikkeling."

De kosten van zo'n vernieuwde fierljepschans liggen dichter bij de ton dan bij de 50.000 euro, zegt Abma. Er is hulp van provincie en gemeente Súdwest-Fryslân, maar ze doen zelf ook veel met vrijwilligers.

De nieuwe schansen moeten volgend jaar klaar zijn, is het plan.