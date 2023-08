IFKS-winst voor het skûtsje Westenwind van Daan van der Meer in de A-klasse

STAVOREN - Het skûtsje Westenwind van schipper Daan van der Meer heeft zondag de wedstrijd in de A-klasse van de IFKS gewonnen. Een dag eerder kwam hij nog als laatste over de finish. "Het kan verkeren", zei Van der Meer direct na afloop. "En we hadden strontmazzel, met die valse start. We zaten gewoon fout." De Westenwind moest een rondje draaien na een protestsituatie met de Jonge Jasper van Froukje Osinga.

"Wij zaten gewoon fout, maar toen bleek dat het een algehele valse start was. We kregen een herkansing." Van der Meer lag lang tweede, achter de Eeltje Baas van Klaas Kuperus, maar hij besloot aan te vallen. "Een eerste plekje is namelijk ook wel leuk."Het was de eerste overwinning voor De Westenwind in de A-klasse. Vorig seizoen werd Daan van der Meer met zijn skûtsje kampioen van de B-klasse.

Het skûtsje Sterke Jerke van Piter-Jilles Tjoelker eindigde als derde vandaag in Stavoren. De winnaar van zaterdag Sikke Heerschop kwam met zijn skûtsje Ingelskman als vierde over de finish.

Kleine A-klasse

In de kleine A-klasse kwam Andries Brouwer met het Goutumer Skûtsje als eerste over de streep. Hille Wichers werd tweede, met het Amsterdamse studentenskûtsje De Tiid sil 't Leare, en Bernd de Cneudt werd derde met de Lutgerdina Smeltekop.

B-klasse

Net als zaterdag won het skûtsje Trije Doarpen van Henk Regts uit Echtenerbrug de wedstrijd in de B-klasse. Age Bandstra uit Reaklif werd met zijn skûtsje Frya Fresena tweede. De derde plaats was voor het skûtsje Grytsje Obes van Arjen de Jong uit Koudum.