IFKS begint met voorbereiding kampioenschappen 2021

SNEEK- Vanaf zaterdag 5 juni zijn de regels voor het sporten in teamverband versoepeld. Dat is heel goed nieuws voor alle IFKS- skûtsjeteams die weer kunnen zeilen. Het betekent ook dat de IFKS volop aan de slag gaat met de voorbereidingen van het IFKS-kampioenschap 2021. In de volgende brief, aan haar leden, doet het IFKS-bestuur opening van zaken hoe de skûtsjesvlag er eind mei bij hangt.

“Eind april stuurden we je een bericht over de laatste stand van zaken en een alternatief zeilen op het Tjeukemeer. Vrijdag 28 mei hebben wij weer overleg gehad met de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân en Veiligheidsregio Fryslân. Wij zijn heel blij te kunnen melden dat zij groen licht hebben gegeven om onze kampioenschappen 2021 te organiseren.

Sobere vorm

Het coronavirus is op zijn retour. Daarom gaan we volop met de voorbereiding van onze kampioenschappen aan de slag. Dit in de wetenschap dat bij onvoldoende afname of zelfs toename van de besmettingen in Nederland onze “normale” kampioenschappen alsnog niet door kunnen gaan. Een enthousiaste voorbereiding kunnen wij wel bieden, zekerheid niet.

Wij gaan er op dit moment vanuit dat onze kampioenschappen 2021 in een sobere vorm plaatsvinden. Dit vraagt van de organisatie en de deelnemers niet alleen een grote verantwoordelijkheid, maar ook veel flexibiliteit. Hoe sober precies hangt af van de situatie begin augustus. We organiseren de wedstrijden zoals we gewend zijn maar alles eromheen zoals publiek, gezelligheid en feesten is er dit jaar misschien even niet of minder. Ons bestuur, de plaatselijke commissies en gemeenten beraden zich op de situatie op de wal. Dat hebben we in de bijzondere omstandigheden dit jaar wel over voor onze passie: het wedstrijdzeilen met skûtsjes.

Geparkeerd alternatief Tjeukemeer

Eind april spraken wij met gemeenten, provincie, veiligheidsregio en politie af om een plan B te ontwikkelen. Op dat moment was het vooruitzicht over de terugloop van besmettingen en ziekenhuisopnames somber. Het plan was om drie maal 2 dagen wedstrijden te zeilen met maximaal 15 skûtsjes op het Tjeukemeer. Voorlopig parkeren we dit plan en zetten we in op de kampioenschappen.

We hebben met de betrokken instanties wel afgesproken om plan B verder uit te werken in het geval de kampioenschappen toch niet door kunnen gaan. Voor nu willen wij de betrokken autoriteiten graag bedanken voor het constructief meedenken over de organisatie van een alternatief voor het IFKS skûtsjesilen op het Tjeukemeer.

Hoopvol

We sluiten af met het vertrouwen dat als alle betrokken hun verantwoordelijkheid nemen, flexibel en begripvol zijn, het moet lukken om de IFKS-kampioenschappen 2021 te organiseren. Wij wensen iedereen veel succes en plezier met de voorbereidingen. Uiteraard houden we je op de hoogte als er iets verandert tijdens de voorbereidingen.”