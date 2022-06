Iepenloftspul Blauhûs fan jûn ferpleatst nei 3 july

BLAUHUS- It iepenloftspul ‘De legindaryske Vinea Domini Sylkampen’ fan jûn 30 juny is ferpleatst nei snein 3 july.

“It is net ferantwurde om de foarstelling fan 30 juny trochgean te litten. Der wurdt reinwetter, tonger wyn foarsein. Dêrom is de foarstelling no op de reservedatum: snein 3 july om 20.00 oere. VanPlan stjoert in mail oan alle minsken dy't kaarten kocht hawwe”, sa lit it Bestjoer Stichting Lokaasje Teater Blauhûs witte.