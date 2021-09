‘Iepenje’ Expositie in de kerk van Reahûs

ROODHUIS- Op zondag 19 september zal er een uniek evenement plaatsvinden in de St Martinuskerk in Reahûs met als thema “Iepenje” of “Openen”. De parochie stelt de kerk open voor een expositie van parochianen en inwoners uit Reahûs.

In coronatijd zijn mensen misschien nog wel creatiever geweest dan daarvoor. Achter de gesloten gordijnen tijdens de lockdown en avondklok is er van alles gemaakt. Het is een tentoonstelling geworden van kunst en kunstig gemaakt werk gemaakt tijdens en voor corona. Ook het kerkgebouw zal letterlijk open zijn voor iedereen. Ruimtes, zoals de sacristie, die anders gesloten zijn voor publiek zijn die dag open.

Nieuwe blik naar de dingen kijken

“Iepenje” betekent ook met een andere, nieuwe blik naar de dingen kijken. Daarom zijn de 14 kruiswegstaties, geschilderd in 1852 door Otto de Boer uit Woudsend, alleen vandaag opgehangen op een andere onverwachte locatie in het dorp. Op deze manier vormen ze een tentoonstelling op zich. De dag begint met een viering in de tot galerie omgedoopte kerk. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.

De deelnemers van de expositie zijn: Durk Bouma (gedichten), Karin Heystee (schilderijen), Gré Poelsma en Klas Wiersma (quilts), Marieke Altena (kostuums), Ida Poelsma (beelden), Petra Vinckemöller (schilderijen), Karel Andringa (ikonen), Carolien Popma (haakwerk), Marijke de Jong (vilt), Kitty Bertelink (illustraties), Pastor Lucas Foekema (schilderijen), Linda Slooter (fotografie).

Muziek en zang

In de middag is er muziek en zang. Op het kerkplein komt een terrasje met o.a. koffie en broodjes en in de middag gaat er een kleine bar open voor iets sterkers. Datum: 19 september 2021 Waar: kerk van Reahûs Tijd: 10.00 viering 11.00 opening expositie parochianen en tentoonstelling Otto de Boer 14.00 zangoptreden door Pastoor Peter van der Weide 15.00 orgelspel door Jan Zonderland 17.00 einde