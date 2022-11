SNEEK- Iepen Wetter is een samenwerking tussen Theater Sneek, Podium Lewinski en Theater aan het Water. Een podium voor iedereen die graag eens op het podium wil staan. Professional die graag eens een materiaal uit wil proberen op een live-publiek, amateurs die ervaring op willen doen of hobbyisten die gewoon hun passie willen delen…iedereen is welkom.

De enige voorwaarden zijn dat het optreden moet voldoen aan normale normen en waarden, niet korter is dan 10 minuten en niet langer dan 15 minuten. Een gezellige avond met een bonte verzameling van talenten. Altijd verrassend. De eerste editie is op maandag 28 november vanaf 18:00 uur in Lewinski. Aanmelden als publiek of als artiest kan via www.theateraanhetwater.nl

Kaarten inclusief diner kosten €37,50, losse tickets zijn €7,50