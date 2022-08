Iedereen welkom op open dag van Empatec in Sneek

SNEEK- Op zaterdag 10 september organiseert Empatec een open dag op haar locatie in Sneek. Bezoekers kunnen zelf rondlopen en op die manier kennis maken met de werkbedrijven die op de locatie in Sneek actief zijn, zoals het metaalbedrijf en het verpakkingsbedrijf. De andere werkbedrijven presenteren zichzelf via marktkramen.

Empatec heeft zich de afgelopen jaren ontplooid tot een modern, innovatief sociaal ontwikkelingsbedrijf en is met 1100 medewerkers één van de grootste werkgevers van Friesland. “We hebben de afgelopen jaren mooie stappen gezet qua ontwikkeling van nieuwe producten en het aanboren van nieuwe markten. Daar zijn we trots op en daar willen we graag over vertellen tijdens onze open dag”, zegt Ray Geerling, directeur a.i. van Empatec. “Wij bieden zinvol werk aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en wij willen met alles wat we doen toegevoegde waarde leveren aan onze mensen, de maatschappij en onze klanten. Wij geloven in werk!”

Activiteiten

Tijdens de dag, die van 10.00 uur ’s morgens tot 15.00 uur ’s middags duurt, zijn er allerlei activiteiten. Zo is er het bladblazerspel, spijkers in boomstammen slaan, schminken voor de kinderen en een mooie puzzeltocht door het pand. Medewerkers van Empatec beantwoorden graag al uw vragen. Er zijn geen aparte rondleidingen, iedereen kan vrij rondlopen en vragen stellen.

Marktkramen

Iedereen kan op de locatie in Sneek zelf Empatec Metaal en Empatec Verpakken in werking zien. De andere werkbedrijven, Empatec Kas, Empatec Hout, Empatec Dienstverlening, Pastiel Re-integratie en de Wurkjouwers, presenteren zich graag aan u via de marktkramen in het pand en op het terrein.

Stel gerust al uw vragen. Onze medewerkers zijn ongelooflijk trots op hun werk en vertellen er met veel enthousiasme over. Zij zijn onze ambassadeurs.

Ontvangst is op zaterdag 10 september vanaf 10.00 uur op de Tingieterstraat 1 in Sneek.