Iedere woensdagochtend koffiedrinken voor senioren in de Bibliotheek

SNEEK-Vanaf woensdag 6 oktober is er weer elke week koffiedrinken in het Senior Café in de bibliotheken in Heerenveen, Joure en Sneek. Een ieder is welkom voor een praatje of het lezen van de krant.

Het Senior Café is bedoeld om gezellig samenzijn tussen senioren te stimuleren. Alleen is ook maar alleen. Daarom kan men iedere woensdagochtend in de Bibliotheek terecht. Andere mensen ontmoeten, samen een kopje koffie drinken en een praatje maken.

De heropening van het Senior Café valt in de Week van de Eenzaamheid. Er zitten regelmatig mensen alleen aan een tafeltje in een restaurant of koffiecorner. De een stelt zo’n momentje voor zichzelf erg op prijs, maar er zijn ook mensen die open staan voor een praatje. Zomaar contact leggen met een ander kan best lastig zijn. De Bibliotheek heeft voor dit doel speciale tafelkaarten gemaakt met de tekst Kom erbij zitten! Samen koffiedrinken is wel zo gezellig. Het idee hierachter is het vergemakkelijken van contact maken met gelijkgestemden. Wanneer men deze kaart op tafel zet kunnen anderen zien dat jij het leuk vindt als iemand erbij komt zitten. Want samen koffiedrinken is wel zo gezellig!

Bibliotheek Heerenveen, 10.00 uur Bibliotheek Joure, 10.30 uur Bibliotheek Sneek, 10.15 uur