Idzega geniet na van de FjoerToer

IDZEGA- Zo’n 300 bezoekers waren zaterdagavond getuige van de eerste FjoerToer op Idzega eigenlijk het eerste grote dorpsfeest in deze buurtschap met zo’n 22 inwoners. Het was bijna een magische ervaring om al fietsend in de donkere nacht op zes locaties het vuurt te ontdekken. Dat Idzega, samen met Oudega en Sandfirden een gemeenschap is “Fol Fjoer” bleek wel weer eens. De organiserende Kulturele Kommisje Aldegea blikt terug op een vurige avond.

Film Fol Fjoer

Al rond half zeven in de avond komen de eerste fietsers “de reed del” bij de pleats van de familie Osinga. Eerst is er voor eenieder brandewijn en brandnetelkaas om nog verder op te warmen. In de schuur genieten de bezoekers van de film “Fol Fjoer” waarvoor tientallen dorpsbewoners zijn geïnterviewd van jong tot oud over het vuur in hun dorp. Het leverde een mooi document op over alles wat een mienskip hier tot een mienskip maakt. Het dorpshuis waar gewoon alles is van muziek, volleybal, voetbal, kaatsen, tafeltennis en wat ook maar. En gewoon meedoen als er wat wordt georganiseerd. De doarpswinkel trouw bezoeken voor je boodschappen zodat die ook bestaansrecht houdt. Het Joohonk voor de jongere jeugd of springen in de tent op een dorpsfeest, “want samen springen verbindt”. Of zoals een journalist van de Leeuwarder Courant het zo mooi zei “De dorpelingen hier weten wel wat je moet doen om het vuurtje in een dorp warm te houden. De film overtuigde meer dan iedere alinea uit een willekeurig verkiezingsprogramma over leefbaarheid en was krachtiger dan een gemeentelijk beleidsplan over mienskip”.

Dansen in de bleek

Vanuit het Atrium werkte dansgroep The Next Wave mee aan deze FjoerToer, een mooi schouwspel vanaf de Klokhúsdyk

Dichter van Fryslân : Sigrid Kingma

Speciaal voor deze gelegenheid schreef de jonge en sprankelende Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma een bijzonder gedicht “Fol fjoer” wat van Johny Cash tot ergernissen over “taalflaters” tot “dreamen oer in fjoertoer” ging “mar tink mar net dat ik my opbaarne lit”. Haar uitbundige voordracht van lieflijk tot bijna agressief als voorbeeld voor eenieder die wel eens een voordracht doet voor een groep. Bijzonder!

Opgebrand tussen de kalveren

Bij de pleats van de familie Oevering speelt Idzegeaster Ditte van Rijsdam met haar theaterdocent het stuk Opgebrand. Een prachtige locatie zo op stropakken tussen de kalveren die zo nu en dan van zich laten horen. En hoe bijzonder dat je met zo weinig attributen zo’n treffend stuk weet neer te zetten over de zin van het leven en wat er werkelijk toe doet. Een vlammetje met bluswater laat het vuur verder oplaaien.

Magie op It Klokhús

Het begint al flink te schemeren als de bezoekers over camping Reijenga naar de begraafplaats It Klokhús lopen en ze in de verte de tonen horen van het strijkorkest van Wiebe Kaspers, vergezeld van een blaasgroep en het Aldegeaster Projectkoar. Dirigent Jeanette Valkema refereert aan de vele dorpsbewoners die op de begraafplaats liggen en die het vuur aan de huidige generatie dorpelingen hebben doorgegeven. De Irish Blessing en het Lacrimosa, het tranendal, van Wiebe Kaspers, maken zichtbaar indruk.

Brand bier en vurige danspartij

Geen feest in Oudega zonder een flinke nazit. Deze keer bij de familie Terpstra, letterlijk in de middle of nowhere op het eindpunt in Idzega (niet voor niets fietsten of liepen meerdere bezoekers in een sloot in deze donkere nacht). De keetjongeren hadden hier een mega-groot vuur ontstoken en door de opzwepende muziek van Disco Silver en natuurlijk de Brand-biertjes werd het nog een vurige danspartij daar in de ligboxenstal. Kortom: Idzegea, Aldegea en Sanfurd hebben het dorpsvuur weer flink opgestookt!