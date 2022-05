I.M. Wieger Veenstra

SNEEK- “Afgelopen zondagmiddag, 8 mei 2022, overleed onverwacht Wieger Veenstra in de leeftijd van 62 jaar. Wieger was een LSC’er in hart en nieren. Bijna dagelijks betrokken bij het wel en wee van onze vereniging.

In zijn jeugd begon Wieger te voetballen bij LSC 1890, verhuisde naar Hoogeveen en kwam later weer terug in Sneek. Het sprak voor zich dat Wieger toen weer bij LSC 1890 de voetbalschoenen aantrok en vele wedstrijden bij de senioren voetbalde. Na zijn actieve voetbalperiode heeft Wieger veel vrijwilligerswerk bij de vereniging gedaan.

Hij is bestuurslid geweest, scheidsrechter bij de senioren, leider van het tweede elftal, lid van de Voetbaltechnische Commissie van LSC 1890, kantinediensten en daar waar nodig een helpende hand uitstekend. Op de Algemene Ledenvergaderingen gaf hij vaak uiting van zijn mening over het gevoerde beleid van het bestuur maar wel altijd positief kritisch. Wieger ging de discussie niet uit de weg maar bleef opbouwend.

Vele jaren is Wieger betrokken geweest bij het reilen en zeilen van het eerste elftal van LSC 1890. Zijn uitgebreid netwerk op het voetbalgebied gebruikte hij voor het eerste elftal. Trainers, voetballers, scheidsrechters, clubs, noem maar op. Wieger had de benodigde informatie. Door zijn betrokkenheid bij het eerste elftal heeft hij niet alleen de promoties meegemaakt van de vijfde klasse tot en met de eerste klasse maar daar ook een rol in gespeeld.

De laatste jaren was Wieger veel op het sportpark. Zo goed als elke dag. Ook altijd aanwezig bij de wedstrijden van het eerste elftal en altijd bij de goal van de tegenpartij. Vanuit die positie becommentarieerde hij de wedstrijden. Aan al deze zaken is nu een einde gekomen. Een markante en gedreven LSC’er is overleden maar ook voor hem geldt: eens LSC’er, altijd LSC’er.

Wieger bedankt voor al je inzet voor LSC 1890 en rust zacht. Veel sterkte voor zijn nabestaanden en vriendenkring.”

Het bestuur van LSC1890