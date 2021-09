I.M. Hans Faber (1950-2021)

Hans Faber, sinds de begintijd al bij Rolling Home betrokken. Eerst als muzikant naast de toenmalige muzikaal leider Dave Tearney, later als eerste man en leadzanger.

Tijdens deze laatste periode werkte hij nauw samen met Jaap van der Wouden. Samen zaten ze vaak in de “derde-helft” te tokkelen op hun gitaren. Meestal waren ze dan nummers van Rolling Home aan het bijschaven, maar vaak ook klonken er andere nummers door de ruimte. Nummers van bijvoorbeeld The Beatles waren zijn favoriete songs.

Maar het was vooral de Engelstalige Folk waar hij zijn hart aan verpand had. Zijn samenwerking met zijn vriend en grote muzikale voorbeeld John Wright heeft voor ongekende optredens gezorgd in Sneek en ver daar buiten.

Hans werd niet alleen zeer gewaardeerd voor zijn muzikale inbreng, nee hij ontpopte zich ook al snel als tekstschrijver. Zijn meest beroemde tekst, Fries om Utens op de muziek van de Engelstalige klassieker Caledonia, stond de afgelopen 21 jaar genoteerd in de top 10 van de Fryske Top 100. Grote namen uit de Friese muziekscene hielden we al die jaren achter ons.

Het schrijven van teksten heeft Hans zijn hele periode bij Rolling Home al gedaan. Denk daarbij aan The Wild Northern Sea, Meryes Blues, The Winner, Wij Binne Friezen en It Liende Lân om er maar een paar te noemen.

Ruim 25 jaar was Hans een betrokken lid van Rolling Home. Schreef en musiceerde hij veel op zijn gitaar, een echte “prater” was Hans niet. Hoe anders werd dat als hij op het podium stond of voor de microfoon zat van Omrop Fryslân. Zodra hij over muziek sprak of mocht zingen, bloeide hij op. Met zijn gitaar in de hand, dan voelde Hans zich als een vis in het water.

Ik moet de laatste dagen vaak terugdenken aan de tijden dat we met het koor nog door Nederland trokken met de bus, of dat we ’s nachts op weg waren naar Denemarken of Engeland. Altijd zat hij dan achter in de bus liedjes te spelen en de rest van het koor zong dan over de lange weg de nacht in.

Door het verlies van zijn vrouw Alie, een aantal jaren geleden, maakte Hans moeilijke tijden door. Hij werd in die dagen gesteund door de groep vrienden die zich Rolling Home noemen.

Net nu het geluk weer aan zijn zijde kwam met zijn vriendin Heleen, sloeg het noodlot toe.

In Hans Faber zullen we onze muzikaal leider, inspirator, leadzanger, liedjesschrijver, arrangeur, maar vooral ons Koorlid gaan missen.

Hans laat naast zijn vriendin Heleen twee kinderen en drie kleinkinderen na. Wij wensen hen en al die anderen die Hans een warm hart toedragen alle sterkte en kracht toe om dit zo onwerkelijke verlies ook maar enigszins te kunnen dragen.