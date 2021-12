Als je dat bedrag te hoog vindt kan het misschien een optie zijn om jouw hypotheek over te sluiten. Het kan niet alleen voordelig zijn voor lagere maandlasten maar ook om die lage maandlasten vast te leggen voor langere periode, andere betere voorwaarden krijgen of als je de overwaarde van je huis graag wilt meenemen in een nieuwe financiering.

Waar moet je opletten?

Je kan altijd op ieder moment je hypotheek oversluiten berekenen, maar het is niet altijd gunstig. Je kan het beter niet doen als je bijna aan het einde zit van je rentevaste periode of als je rente boete hoger is dan je besparing. Hoezo krijg je dan een boete? Ja een boete, dat is er gekomen zodat banken minder geld mislopen. Als je jouw hypotheek oversluit dan verbreek je als het ware je contract met de bank. Hoe hoog die boete is ligt aan verschillende factoren zoals de hoogte van je hypotheekschuld, je resterende rentevaste periode, actuele hypotheekrente en nog een aantal andere factoren. Dit klinkt allemaal heel ingewikkeld maar je kan gemakkelijk berekenen hoeveel voordeel je haalt uit het oversluiten hypotheek. En dus ook of je boete hoger is dan je voordeel.

Valkuilen

Er komen dus wel wat dingen kijken bij het oversluiten van de hypotheek, en het is niet vanzelfsprekend dat je geld bespaart. Er zijn een altijd valkuilen waar mensen inlopen bij het oversluiten. Ten eerste moet je je kosten terugverdienen, als je dus bijna aan het einde zit van je looptijd van je hypotheek dan ga je het niet meer terugverdienen. Of het uitstellen om je boete rente te verlagen, dat werkt ook niet want dan heb je ook minder tijd om je voordeel eruit te halen. Bij sommige hypotheekvormen is het niet gunstig. En een tip is om vergelijking te maken van je maandlasten voor en na het oversluiten.