Hynstedei en Merke in Blauwhuis

BLAUWHUIS - Vanochtend om 11.00 is de Hynstedei in Blauwhuis gestart. Het publiek krijgt vandaag een prachtig Concours Hippique voorgeschoteld met in totaal 24 rubrieken bestaande uit Friesen, KWPN, Hackneys en pony's. Er worden vanmiddag nog twee nationale kampioenschappen gereden