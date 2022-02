Hylke Jellema van Forum voor Democratie: “We wolle echt in lokale partij wêze, dy’t ticht bij de boargers stiet.”

SNEEK- Nummer 10 op de verkiezingslijst staat de naam Forum voor Democratie, die in Súdwest-Fryslân voor het eerst aan de raadsverkiezing meedoet. Op de lijst staan tien namen waarvan 3 leden buiten de gemeente Súdwest-Fryslân wonen. Deze kandidaten hebben aangeven bij een eventuele verkiezing in de gemeente SWF te gaan wonen. In onderstaand kort interview komt lijsttrekker Hylke J. Jellema aan het woord.

Enschede

“Ik bin Hylke Jellema, 22 jier út Snits. Geboaren yn Lemmer en ik studearje yn Enschede oan’e Universiteit dêr. Ik doch in miks fan technise disiplines.”

Wat beweegt een jongere van 22 jaar om de politiek in de gaan?

“Bysûndere fraach! It giet f’ral oer it coronabeleid dat behoorlik wat ynfloed hat op jongeren. De groep dy’t net mear nei skoalle kin, thússitte moat en gean sa mar troch. Yn it begin kinne soksoarte fan maatregels nedich wêze, mar it duorret no al twa jier en it sjocht der nei út dat it noch folle langer duorjen giet. Ik ha der sels net in soad lêst fan, ik kom net yn it sikehûs terjochte mar we wurde wol ferplicht om ús te faksinearjen om de âlderen te beskermjen.”

Waarom heb jij gekozen voor Forum voor Democratie?

“Forum stiet foar frijheid. It is in partij dy’t ticht bij de boargers stiet. We wolle dat de boargemaster ferkiesber is. We wolle echt in lokale partij wêze dy’t ticht bij de boargers stiet.”

Waarom wil jij gemeenteraadslid worden?

“Om wat te dwaan foar de minsken yn’e omgeving!”

Leeft politiek onder de jongeren?

“Ja! Ik bin al fiif jier betrokken bij Forum.”

Hoe zie jij tegen alle onrust bij Forum aan?

“Ik ha sels net in soad bij demonstraazjes west. At ik der bin sjoch ik dat it hiel freedsem ferrint, allegear minsken dy’t mei mekoar hiel begripfol binne. Ik ha noch noait rellen sjoen.”

In de top van jouw partij zie je anders dat er regelmatig onenigheid is en stappen mensen op..

“Hmm…dêr gean’k net op yn.”

De uitspraken over Joden en de holocaust die de laatste tijd voorbij kwamen, wat voor mening heb jij daar over?

“Dêr gean’k ek net op yn.”

Waarom wil je daar niet op in gaan?

“Iderien is syn eigen persoan en wij steune mekoar 100%. We fine it belangryk dat wij net in bepaalde foaroardiel krije en dat minsken mekoar fan achter de rêch beprate.

Waar ga jij je specifiek voor Súdwest-Fryslân voor inzetten?

“Direkte demokrazy, is hiel belangryk. Minder handhavenje fan de coronamaatregels en wij wolle net fan it gas ôf. Op ús website steane noch mear spearpunten.”