Huurders van gemeentepanden profiteren van 'oude' energieprijzen

SNEEK- De energie is nog nooit zo duur geweest. De energietarieven rijzen de pan uit. Voor zowel woningeigenaren als huurders heeft dit ingrijpende gevolgen. De rekening aan het einde van de maand moet ten slotte altijd weer betaald worden.

Toch zijn de gevolgen nog niet voor iedereen merkbaar. Zij die de tarieven voor een aantal jaren hebben vastgezet, profiteren nog steeds van de energietarieven van voor de explosieve stijging.

Datzelfde geldt voor hen die via de gemeente een gebouw huren. De gemeente verhuurt meerdere gebouwen en vaak worden naast de maandelijks huur ook servicekosten in rekening gebracht bij de huurder. Met de servicekosten worden onder andere de schoonmaak, beveiliging en het terreinonderhoud gedekt. En in de meeste gevallen ook het energieverbruik.

Omdat de gemeente de energielevering heeft aanbesteed – de energie via een contract met een energieleverancier voor een x-aantal jaren vastgelegd – profiteren huurders die van de gemeente huren voorlopig van een relatief voordelig tarief.

Met de huidige ontwikkelingen van de energieprijzen zijn we daar erg blij om. Zo kunnen we de servicekosten laag houden en hoeven huurders voorlopig nog niet te rekenen op een wijziging hierin. Benieuwd naar welke gebouwen de gemeente op dit moment te huur heeft staan? Bekijk hier het aanbod.