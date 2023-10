Hurdrindei fan Kûbaard op nij fan start

Syb van der Ploeg en Paul Kool ha foarich jier de hânnen ynien slein om de hurdrindei opnij wêr fan de grûn te krijen en binne no sa fier dat er in berjocht yn te krante kin mei deryn in oprop oan alle dravers om wer mei te dwaan oan de 32e edysje fan de hurdrindei fan Kûbaard dy’t op sneon 7 oktober (de earste sneon fan oktober) wêr hâlden wurdt. De start fan de rinners is om 11.00 oere. De start fan de Kidzzrun is om 11.15 oere.

Eltsenien is fan herte wolkom, want ek taskôgers binne belangryk. De ôfstanden binne: 8.3 km, 14.7 km en 21.1 km (de heale marathon). De Kidzzrun bestiet út twa routes. Foar de bern oantemei groep 4 is der in loop fan 1000 m en foar bern fan groep 5 oantemei 8 is er in parcours fan 1900 m. Foar bern is de dielname gratis en is der in medaille beskikber. It ynskriuwjild foar de oare dielnimmers is € 15,- p.p. en sûnder medaille kostet dit € 10,-.