Humoristische theatervoorstelling voor ouders en sportcoaches

SNEEK- Kinderen trainen coachen kan een hele uitdaging zijn. Soms zit je met je handen in het haar! Veel ouders en sportcoaches herkennen dat. En wat doen je dan? Daarover gaat de humoristische theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’, die op zondag 20 november aanstaande in Sneek te zien is.

Dankzij de gemeente zijn de kaartjes gratis. Maar vol is vol, dus meld je nu aan op https://www.positiefcoachen.nl/voorstellingen/sneek.

In de voorstelling zien we Maarten, die natuurlijk graag wil dat zijn zoon Sander goed presteert in de sport en rond school. Daarom doet hij zijn uiterste best om hem zo goed mogelijk te begeleiden. Maar in de praktijk blijkt dat nog niet zo makkelijk te zijn…

Deze voorstelling is van stichting Positief Coachen, bekend van o.a. ‘Wel winnen, hè!’, wordt omarmd door NOC*NSF. Leuk en interessant voor ouders en trainers / coaches bij sportclubs (maar ook de bestuurs- en commissieleden zijn welkom!).

De uitvoering op zondag 20 november 2022 vindt plaats in de Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11, Sneek). De inloop is vanaf 14.15 uur, de voorstelling zelf is van 14.30 tot 15.45 uur.

De toegang is normaal €15, maar dankzij subsidie dit keer gratis. Wel moet je je van tevoren aanmelden. Dat kan gemakkelijk via https://www.positiefcoachen.nl/voorstellingen/sneek. Daar is ook meer info over de voorstelling te vinden, zoals de trailer.