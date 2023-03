Humanitas zoekt maatjes

SNEEK- Sommige mensen kunnen tijdelijk een steuntje in de rug gebruiken. De vrijwilligers van Humanitas Zuidwest Friesland helpen mensen die op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Bijvoorbeeld door een ‘Maatje’ te zijn of door middel van mantelzorgondersteuning. Bij het Maatjesproject gaat een vrijwilliger samen met een deelnemer op stap, zodat de deelnemer nieuwe contacten op doet en weer zelfvertrouwen krijgt. Een vrijwilliger van het project Stand-by vervangt een mantelzorger op afgesproken tijden, zodat de mantelzorger iets voor zichzelf kan doen.

Door toenemende hulpvragen is Humanitas Zuidwest Friesland dringend op zoek naar nieuwe maatjes en mensen die mantelzorgondersteuning willen bieden. De kracht van het vrijwilligerswerk van Humanitas is het persoonlijke contact tussen deelnemer en vrijwilliger. Daarnaast biedt het vrijwilligerswerk veel voldoening en is er altijd ondersteuning van de coördinator mogelijk.

Ben je nieuwsgierig of jij ook iets voor een ander kunt betekenen? Kijk voor meer informatie op www.humanitas.nl/afdeling/zuidwest-friesland. Of neem contact op met mevr. J. Peereboom via intake@humanitas-zwf.nl.

Over Humanitas

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen die op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. De vereniging bestaat uit vijf districten, waarbij District Noord de provincies Groningen, Drenthe en Friesland omvat. Onze 80 afdelingen bieden ondersteuning op het gebied van eenzaamheid, detentie, verlies, opvoeden, opgroeien en thuisadministratie.