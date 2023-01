Hulpverlening Sneek zoekt jou!

SNEEK- Sneek is het bruisende middelpunt van Zuidwest Friesland met vele evenementen door het hele jaar, voor jong en oud. Hiervoor wordt jaarlijks een evenementenkalender Sneek opgesteld. Bij al deze evenementen is hulpverlening aanwezig om eerste hulp te verlenen wanneer dit nodig is. Met ingang van januari 2023 zoeken we extra handen om bij de evenementen in Sneek te ondersteunen.

Lijkt het jou leuk om hierin mee te draaien, meld je dan nu aan! Je bent welkom vanaf 18 jaar en ouder. BHV of EHBO is een pré, maar anders verzorgen wij dat voor je. We bieden je een enthousiast team waarin je met elkaar de inzet bepaalt, een onkostenvergoeding en jaarlijks een gezellige ontspannen avond met het team aan. Wil je eerst vrijblijvend meer informatie, dat mag ook. We gaan graag in gesprek met enthousiaste mensen die meehelpen om de evenementen van Sneek in goede banen te leiden!

Lees meer of meld je aan via www.sneek.nl/hulpverlening en voor een richtlijn van de evenementen kijk op www.sneek.nl/evenementenkalender

.