Hulpfonds Bestaanszekerheid:1 miljoen euro voor mensen in geldnood

Voor alle huishoudens in Súdwest-Fryslân

De hoge energieprijzen en andere kosten zorgen ervoor dat steeds meer mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Een onverwachte rekening kan er dan voor zorgen dat iemand het financieel niet meer redt. Voor dit soort situaties is het hulpfonds bedoeld. Inwoners kunnen vanaf vandaag hulp aanvragen door contact op te nemen met de gemeente. Dit kan door te bellen met 14 0515 of door een e-mail te sturen naar noodfonds@sudwestfryslan.nl.

‘Steeds meer gezinnen, kinderen en huishoudens kunnen niet meer rondkomen. Elke dag is het voor hen een uitdaging om alles te betalen. Zij leven vaak in stress en onzekerheid. En dat heeft enorme invloed op je leven. We laten deze mensen niet in de steek. Daarom is er nu het ‘Hulpfonds Bestaanszekerheid’ dat op een eenvoudige manier aan te vragen is bij de gemeente’, zegt wethouder Marianne Poelman (foto).

Wat kan het hulpfonds voor mensen betekenen?

Het speciale hulpfonds kan een eerste stap zijn voor mensen om hun geldzaken weer op de rit te krijgen. Een medewerker van het gebiedsteam helpt deze mensen door samen te kijken naar hun financiële situatie. Want misschien zijn er nog andere geldpotjes die mensen kunnen gebruiken. Of misschien kan de gemeente op een andere manier ondersteunen. ‘Kun je niet meer de rekeningen betalen? Of lukt het je niet meer om de eindjes elke maand aan elkaar te knopen? Aarzel niet en neem contact op met de gemeente. Samen kijken we wat er mogelijk is, ’zegt wethouder Marianne Poelman.