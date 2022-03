Hulpactie in IJlst voor Oekraïne: Het is hartverwarmend!

IJLST- Het was vanavond een komen en gaan van mensen in een loods van Jeroen Tromp en Teresia Visser aan de Rogmolewei in IJlst om goederen in te leveren voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Diana Bijlsma uit Sneek en Marijke Eijkelboom uit Krimpen aan den IJssel zijn twee van de initiatiefnemers.