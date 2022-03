Hulp vluchtelingen Oekraïne

SNEEK- Ook het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân zegt geschokt te zijn door de Russische invasie in Oekraïne. Hieronder belangrijke informatie over o.a. het aanbieden van opvang aan eventuele vluchtelingen.

We leven mee met iedereen die hierdoor getroffen wordt, het is verschrikkelijk wat daar gebeurt.

Door de oorlog ontvluchten mensen uit Oekraïne hun land. Een deel daarvan zal mogelijk naar Nederland komen. Het is nog niet te overzien wat er op ons afkomt. De gemeente bereid om hierin een gastvrije rol te spelen.

Opvangplaats aanmelden

Het is mooi om te zien dat veel inwoners nu al een helpende hand bieden. Om een goed beeld te krijgen van inwoners die vluchtelingen willen huisvesten, vragen we u om dit aan ons kenbaar te maken. Op het moment dat het nodig is, nemen we dan contact met je op.

Heb je ruimte beschikbaar, waar vluchtelingen uit de Oekraïne opgevangen kunnen worden? Vul dan hieronder het formulier in:

https://digitaal.sudwestfryslan.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scAanmeldenHulpVluchtelingen.aspx/fHulpVluchtelingenInleiding