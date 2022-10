Huiskamerfilmfestival ook in Kubaard, Wommels en Baard

KUBAARD-Meer dan twintig thuisbioscopen en bijna zestig voorstellingen: op donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober is het eindelijk zover. In verschillende Friese huiskamers, maar ook in het dorpshuis of het buurthuis vindt het Huiskamerfilmfestival plaats. Kubaard (It Reade Hynder), Kubaard (dorpshuis) en Eetcafé Baard doen ook mee.

Acht jonge liefhebbers stelden hun favoriete filmprogramma samen. Een programma dat voor hen van betekenis is en dat tot nadenken of gesprekken leidt. ,,De programmeurs hebben films rond een favoriet onderwerp bij elkaar gezocht”, zegt Eline van Diggelen van het Huiskamerfilmfestival.

Ook – en misschien wel juist – voor jongeren laat het vertroebelde wereldbeeld en de coronapandemie littekens achter. ,,De eenzaamheid onder jongeren is groter dan ooit. Het Huiskamerfilmfestival wil er onder meer voor zorgen dat bezoekers zich in de wereld van jongeren gaan verplaatsen. Zodat er gesprekken ontstaan over het onderwerp van de programmeurs. Bijvoorbeeld over geluk, vriendschap of generatie Z. Maar ook over humor en dans.”

De kaartverkoop is begonnen. Een kaartje kost 6,50 euro (2,50 voor het kinderprogramma). Op huiskamerfilmfestival.com staat alle informatie over de kaartverkoop, de films, locaties en de filmprogrammeurs. Het Huiskamerfilmfestival is tot stand gekomen met steun van Broei, Arcadia, Over de drempel, Het Filmgesprek, Gemeente Leeuwarden en Stichting Natte Haring.