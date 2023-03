Huishoudens in Sneek kozen massaal voor renovatie van de keuken

Men kon enige tijd niet op vakantie en werkte lange tijd vanuit huis, waarmee veel geld en tijd bespaard werd. Deze combinatie gebruikte men voor het opknappen van verschillende ruimtes in en rondom hun woning. Denk niet alleen aan de keuken, maar bijvoorbeeld ook aan de badkamer en de tuin. Heb jij je woning gerenoveerd in de afgelopen paar jaar?



Waar het ene huishouden voor een geheel nieuwe keuken koos, besloot het andere uitsluitend het bestaande blad te vervangen voor één van de nieuwste keukenbladen. Dat laatste kan de keuken een hele frisse uitstraling geven. Vergelijkbaar met het vervangen van het keukenblad, is het vernieuwen van de frontjes van keukenkastjes.



Keuze uit verschillende modellen keukens



Bij een meer ingrijpende renovatie van de keuken, heb je tegenwoordig keuze uit tal van verschillende keukenopstellingen. Denk bijvoorbeeld aan de diverse hoek keukens, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen een L- en U-opstelling. Alternatief voor deze keukens is een rechte keuken. Zo’n rechte keuken zou je kunnen combineren met een los kookeiland. Afhankelijk van de gekozen opstelling, zou je zowel een rechte- als hoekkeuken van een kleine bar kunnen voorzien. Dat laatste is steeds populairder, daar de keuken meer is dan een ruimte waar men het eten voorbereidt. Het is ook een sociale plek in huis; je voert er aan het eind van de dag gesprekken met je partner als deze aanschuift aan de bar. Het maakt het koken leuker!



Natuurlijke materialen en kleuren in keukens



Kijkende naar de laatste trends voor keukens valt niet alleen op, dat keukens steeds vaker van een kleine bar worden voorzien. Ook het gebruik van natuurlijke materialen en kleuren wint aan populariteit. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een marmer(look) keukenblad, de keuze voor robuuste houten keukenkastjes en de keuze voor beton, graniet of leisteen. Dergelijke natuurlijke materialen passen zowel bij een modern, als een landelijk en industrieel ingerichte woning. Qua kleur is het gebruik van zwart of hoogglans wit populair. Een zwarte keuken heeft een chique en tegelijkertijd stoere uitstraling. De combinatie met een marmer(look) keukenblad breekt het donkere van een zwarte keuken enigszins. Ook zou je in een zwarte keuken voor verschillende gouden en koperen elementen kunnen kiezen. Denk aan een goudkleurige kraan.