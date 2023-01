Huidige koepel Shermantank verdwijnt uit Kazemattenmuseum

KORNWERDERZAND- Vanaf 1992 staat de koepel met een 105 mm houwitser van een Shermantank in het Kazemattenmuseum. Als symbool van de Koude Oorlog. In de vijftiger jaren was de stelling Kornwerderzand een NAVO-basis met onder andere Amerikaanse en Canadese militairen. In die tijd is een aantal Shermantanks ingegraven en in beton gestort. Die zijn, toen de Navo-basis werd opgeheven, weer verwijderd. Maandag 9 januari wordt de Shermantank koepel met een hoge telescoopkraan verwijderd.

De 105 mm Sherman koepel wordt later vervangen door een Sherman Firefly koepel met een 17 ponder kanon. De ruil is tot stand gekomen met British American Infantry Vehicles BV uit Nederweert. BAIV was op zoek naar een 105 mm Sherman koepel. Het idee was om in Nederweert een kopie te maken van de koepel uit het Kazemattenmuseum. Nu is die koepel niet van het type tank dat op Kornwerderzand heeft gestaan. Dat was namelijk de Sherman Firefly.

Koude Oorlog

En het Kazemattenmuseum zou graag een koepel hebben van het type tank dat in de Koude Oorlog daadwerkelijk op Kornwerderzand aanwezig was. En dat gaat nu lukken. Het museum kan de huidige koepel ruilen tegen een Sherman Firefly koepel. De koepel uit het Kazemattenmuseum wordt gerestaureerd en wordt onderdeel van een rijdende Shermantank.

Maandag 9 januari vanaf 8.00 uur gaat het gebeuren. Dan wordt de 105 mm koepel, die zo’n 7 ton weegt, met een hoge telescoopkraan van KTF Harlingen uit het museum getakeld en op transport gesteld naar Nederweert.

Wanneer de Sherman Firefly koepel wordt geplaatst is nog niet bekend. Wel is afgesproken dat dit plaatsvindt voordat het museumseizoen op 1 april 2023 begint.