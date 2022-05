Houtzaagmolen De Rat pakt uit met ambachten en rondvaarten

IJLST- Als de wind een beetje meewerkt, zullen de wieken van houtzaagmolen De Rat tijdens Nationale Molendag, zaterdag 14 mei, van 9 uur in de ochtend tot middernacht draaien. Bezoekers zijn de hele dag, en avond, welkom in dit drie eeuwen oude wonder van vernuft. Molenaars en vrijwillige molenaars staan klaar om tekst en uitleg te geven over hun fascinerende vak.