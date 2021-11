Houten modelbouw, een leuke hobby voor volwassenen

Denk aan het kijken van films of series, gamen of bijvoorbeeld het spelen van een spelletje op je telefoon. Dat is natuurlijk jammer, want er zijn zoveel leuke hobby’s waar mensen al tientallen jaren veel plezier aan beleven. Denk bijvoorbeeld aan breien, het spelen van bordspellen of spelen met bestuurbare auto’s. Een van de hobby’s die de laatste jaren steeds populairder wordt onder de volwassenen: houten bouwpakketten.

Bouwen als hobby

Als kind krijgen we geen genoeg van bouwen. Of het nu een gebouw van LEGO is, een toren van K’NEX of een zandkasteel, veel kinderen zijn helemaal gek van bouwen. Het is dan ook niet gek dat de bouwpakketten voor kinderen niet aan te slepen zijn. Maar ook veel volwassenen komen er vaak achter dat ze erg genieten van het in elkaar zetten van een bouwpakket. Meestal zijn het de mannen die hier veel interesse in hebben, maar ook steeds meer vrouwen genieten erg van hobby's zoals modelbouw.

Wat maakt modelbouw zo leuk?

De meeste mensen houden er een hectisch leven op na. Over het algemeen werken Nederlanders zo’n 40 uur per week en daarnaast wil je ook nog een sociaal leven hebben én tijd met het gezin doorbrengen. Veel tijd voor een hobby is er dus eigenlijk niet. Maar het is toch belangrijk om een hobby zoals het in elkaar zetten van houten bouwpakketten te hebben. Wat maakt modelbouw zo leuk? Ten eerste is het uitdagend. Je skills worden echt op de proef gesteld. Je moet nauwkeurig zijn, geduld hebben en nadenken over welke stappen je neemt. Daarnaast werkt het erg rustgevend. Even lekker werken aan je bouwpakket, muziekje op de achtergrond en je komt gegarandeerd tot rust. Ten derde is het gevoel wanneer je bouwpakket eenmaal af is onbeschrijfelijk. En je mag ook best wel eventjes trots zijn!

Waar koop je houten bouwpakketten?

Tegenwoordig staat het internet vol met pakketten voor modelbouw. Een site waar je deze pakketten kunt kopen is bijvoorbeeld BuilDIY. Hier vind je verschillende soorten houten bouwpakketten. Denk bijvoorbeeld aan bouwpakketten voor (klassieke) auto’s, vliegtuigen, dieren, maar ook bekende bouwwerken zoals bijvoorbeeld de Eiffeltoren. Dagen aan plezier gaan in een bouwwerk zitten en als je klaar bent kun je waarschijnlijk niet wachten tot je aan je volgende bouwwerk begint!