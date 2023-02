Houten kozijnen of kunststof kozijnen?

De charme van een kozijn dat net niet helemaal perfect is en natuurlijk aanvoelt kan de doorslag geven om voor houten kozijnen te kiezen. Dan is het goed om te weten dat ook kunststof kozijnen met een nauwelijks van echt te onderscheiden houtnerf of houtlook verkrijgbaar zijn, waardoor je van het beste van beiden kunt profiteren.

De voordelen van houten kozijnen

Ga je voor hardhouten kozijnen, dan kun je van een lange levensduur uitgaan. Bij zachthouten kozijnen is de levensduur beduidend minder. Heeft het kozijn schade, bijvoorbeeld door vorst of hagelstenen? Dan is het mogelijk het kozijn te repareren.

Tot slot kun je houten kozijnen overschilderen als je smaak verandert. Houten kozijnen moeten sowieso eens in de zoveel jaren opnieuw geschilderd worden. Je kunt er dan ook meteen voor kiezen om een andere kleur verf te gebruiken. Let er dan wel op dat je een voor het milieu zo min mogelijk belastende verf gebruikt.

De voordelen van kunststof kozijnen

We merken dat steeds meer mensen meer informatie over kunststof kozijnen in Sneek zoeken. Ze zijn benieuwd wat de voordelen zijn ten opzichte van houten kozijnen, en dat begrijpen wij. Daarom zetten we graag wat nuttige informatie voor je op een rijtje, zodat je voor jezelf kunt bepalen waar jouw voorkeur naar uit zou gaan.

Kunststof kozijnen zijn nagenoeg onderhoudsvrij. Je hoeft niet in weer en wind de ladder op om ze te schilderen, ze zijn bestand tegen alle weersomstandigheden en zo stevig dat er niet snel schade aan zal ontstaan. Af en toe schoonmaken met een sopje is voldoende om ze jarenlang mee te laten gaan. Wat betreft levensduur doen ze zeker niet onder voor houten kozijnen. Daar wordt de levensduur ook voor een groot deel bepaald door het onderhoud.

Een minstens zo belangrijk voordeel van kunststof kozijnen is de hoge isolatiewaarde. Door de goede thermische eigenschappen en lage u-waarde beschermen ze je uitstekend tegen de warmte en de kou, evenals tegen geluiden van buitenaf. Zeker in combinatie met isolatieglas. Dat komt je energierekening en wooncomfort natuurlijk ten goede! En door de sterke kern en het robuuste profiel van kunststof kozijnen beschermen ze je ook tegen inbrekers. Een kunststof kozijn breek je niet zomaar open!

Kunststof kozijnen zijn de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Kunststof kozijnen, maar ook kunststof deuren of dakkapellen, passen dan ook prima in het plan van de provincie om te verduurzamen. De provincie Friesland heeft zelfs subsidie ter beschikking gesteld voor groepsaccommodaties die willen verduurzamen. Wacht dus niet langer en zet je duurzame plannen nu door!