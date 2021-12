SNEEK- Al vele jaren is de man van Tineke Ottens-Deinum een echte liefhebber van kerst en kerstdecoraties. “Met name de Duitse houten kerstversiering uit het Erzgebergte en de beleving van Kerst in Duitsland vindt hij geweldig. Zo geweldig zelfs, dat hij meteen na de zomer al naar 'zijn' zolder gaat om de mooiste creaties van hout uit te figuurzagen”, schrijft Tineke aan onze redactie.

“Inmiddels past het bijna niet meer in ons huis, vandaar dat hij heeft besloten dit jaar voor buiten een prachtige kerststal te maken! Ik ben mega trots op hem en geniet van alles wat hij maakt, al is er in deze periode van het jaar weinig ruimte in huis over voor een mooi bloemetje op tafel. Maar ik heb het er graag voor over, want de kerstdecoraties zijn prachtig”, aldus Tineke.