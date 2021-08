Houten bruggen toe aan groot onderhoud: Krúsrak eerst aan de beurt

SNEEK - Een van de twee grote houten bruggen over de rondweg van Sneek, het Krúsrak, wordt de komende tijd opgeknapt.

De bruggen zijn toe aan groot onderhoud. Er zijn verkleuringen geconstateerd en het bladdert af, maar er ontstaan ook scheuren.

De bruggen zijn gemaakt van volledig duurzaam hout (accoya). Er is nog niet veel ervaring met het onderhoud van deze houtsoort. Daarom wordt de oudste brug nu een jaar lang getest en in de gaten gehouden. Er zal gekeken worden naar welke manier van schoonmaken het beste werkt, welke coating het meest geschikt is, hoe naden het beste kunnen worden gerepareerd en hoe het hout het beste goed kan worden gehouden.

De werkzaamheden bij de brug zorgen de komende weken voor verkeersoverlast, zegt Rijkswaterstaat. Er moet een steiger worden geplaatst. De echte werkzaamheden zijn gepland voor het jaar 2023. De bruggen zijn gebouwd in 2008 (Krúsrak) en 2010 (Duvelsrak).