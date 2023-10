Hout stoken en rookoverlast

SNEEK- Het is herfst en de temperatuur zakt. Voor veel mensen reden om de houtkachel of open haard weer aan te doen om hun huis te verwarmen of voor de gezelligheid. De rook van een houtkachel of open haard is ongezond voor jezelf en de mensen in de omgeving. Wist je dat buren daar overlast van kunnen ervaren? De gemeente Súdwest-Fryslân heeft aandacht voor de luchtkwaliteit in de gemeente en is aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord.