Houkje Rijpstra wordt de nieuwe directeur van Omrop Fryslân

LEEUWARDEN- Houkje Rijpstra (Leeuwarden, 1963) is benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Omrop Fryslân. Zij volgt op 1 december Nina Hiddema op. Rijpstra is op dit moment directeur-bestuurder van New Noardic Wave en was eerder onder andere directeur van Vereniging Circulair Friesland en wethouder in Tytsjerksteradiel. Zij heeft een achtergrond in de journalistiek en werkte jarenlang als (eind)redacteur bij Omrop Fryslân.

Houkje Rijpstra koos na een opleiding tot leraar Nederlands/geschiedenis voor de journalistiek. Ze leerde de beginselen van het vak bij Weekblad Actief in Burgum en werkte daarna van 1997-2006 als (eind)redacteur bij Omrop Fryslân voor het televisieprogramma Hjoed. In die tijd studeerde ze af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de Friese taal en letterkunde. Van 2006-2017 was ze wethouder in de gemeente Tytsjerksteradiel, waarna ze algemeen directeur werd van de Vereniging Circulair Friesland. Onder haar leiding groeide die organisatie van ondernemers, overheden en onderwijs uit tot een onafhankelijke autoriteit op het gebied van volhoudbare economie, met meer dan 100 leden. De afgelopen periode was ze bezig de organisatie van de Stichting Frysk Film en Media Platfoarm (New Noardic Wave) neer te zetten voor de toekomst. Verder vervult zij een aantal commissariaten, onder andere bij Woningcorporatie Lefier in Groningen/Drenthe. Houkje Rijpstra woont in Gytsjerk, is getrouwd en moeder van 2 kinderen.

'Alles valt op zijn plek'

Houkje Rijpstra: "Voor mij is de cirkel hiermee rond: met mijn achtergrond in de journalistiek en 'met de voeten in de klei' bij de Omrop, mijn netwerk in Fryslân en daarbuiten, mijn ervaring als bestuurder en mijn passie voor Fryslân en het Fries valt alles op zijn plek. De afgelopen jaren hebben mij geleerd dat ik mij graag inzet om professionals hun werk met belangstelling en plezier te laten doen. Zorgen dat de organisatie goed loopt en een positief profiel heeft naar buiten toe, dat is wat mij goed ligt. De Omrop ligt mij na aan het hart en is behalve een onderscheidend nieuwsmedium heel belangrijk voor de Friese taal en cultuur. Vanuit die mooie organisatie wil ik graag wat betekenen voor Fryslân."

'Een echte netwerker'

Ger Jaarsma, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Omrop Fryslân: "Met Houkje Rijpstra krijgt Omrop Fryslân een geboren en getogen Friezin als directeur. Haar dienende stijl van leidinggeven en manier van omgaan met mensen passen heel goed bij de Omrop. Houkje is een echte netwerker en is super gemotiveerd om aan de slag te gaan. De Raad van Commissarissen is erg blij met haar komst."