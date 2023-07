Houkedei feestelijk geopend

SNEEK - De wijk Houkepoort bestaat inmiddels vijf jaar, maar van een openingsfeest was het tot dusver nog niet gekomen. Dat had onder andere met de coronaperiode te maken. Dus werd het lustrum van de wijk aangegrepen om de eerste Houkedei te organiseren en de officiële opening van het wijkfeest was vanochtend.

De eerste bewoners vestigden zich in 2018 in de Houkepoort, een wijk die in twee fases is gebouwd. De wijk telt zo'n 180 woningen, verdeeld over het Noorderrak en het Zuiderrak. De Houkepoort is een wooneiland en ligt aan de Houkesloot, de vaarverbinding tussen Sneek en het Sneekermeer.

Verbinding is ook het thema van het wijkfeest. Buurtgenoten zijn uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en (verder) kennis te maken. Daarnaast werd de jeugd in het openingswoord aangemoedigd vriendschappen met elkaar te sluiten. De kop van de binnenhaven staat de hele dag bol van de activiteiten voor jong en oud, alles onder een gemoedelijke festivalachtige sfeer.

De wijkbewoners liepen vanochtend al massaal uit voor de feestelijke opening met Jong Advendo en het welkomstwoord van de organisatie. Wethouder Henk de Boer zorgde voor de officiële aftrap van De Houkedei, waarna één van de eerste onderdelen 'Heel Houkepoort bakt' kon beginnen.