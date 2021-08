SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met van der Valk hotel in Sneek.

"Er was eens een landarbeider, Nicolaas van der Valk, die voor 4210 gulden een boerderij kocht op een veiling in het Wapen van Voorschoten in 1862. Deze lag net buiten Voorschoten. En de naam beloofde een mooie toekomst: De Gouden Leeuw. Maar wie kon vermoeden dat dit het begin zou zijn van iets iconisch dat als geen ander de stempel zou drukken op de Nederlandse horecawereld. De handjes laten wapperen. Dit is het motto van de Van der Valk familie sinds het prille begin en de basis van het grote succes. Het is ook een waardevolle tip voor iedereen met ambitie.

Ons doel is om een glimlach op het gezicht van onze gasten te toveren. Daarvoor moet alles kloppen: service, kwaliteit, beleving en natuurlijk de prijs. Hard werken met veel plezier. Vandaag de dag is dit nog steeds de Valk-stijl. De jonge Valken van de nieuwste generaties doen niet anders dan op een eigentijdse manier voortbouwen op het succes van hun overgroot-, groot- en ouders. Met inmiddels meer dan honderd hotels en nog altijd overal een familielid aan het roer, is Van der Valk wereldwijd een uniek familiebedrijf. Ondanks dat Hotel Sneek een groot bedrijf is, heerst er één groot familiegevoel. Het team is hecht en de organisatie is plat: van management tot spoelkeuken, iedereen hoort erbij en samen gaan we voor hetzelfde doel.

Zoals je op onze website ziet hebben we véél vacatures. Er zit ongetwijfeld iets moois voor jou tussen. Zo niet, dan zouden we je toch graag willen ontmoeten. Want voor talenten maken we ruimte. Tenminste, als je niet bang bent om de handjes flink te laten wapperen. We hopen dan ook kennis te maken met potentiële nieuwe collega’s en netwerken met bestaande, maar ook nieuwe relaties! Het is een mooie manier om ons bedrijf te presenteren! De dag is voor mij geslaagd als we een goed beeld geven van Hotel Sneek en daarmee de interesse hebben gewekt bij potentiële collega’s.”

Hotel Sneek | Burgemeester Rasterhofflaan 1 8606 KZ Sneek | www.hotelsneek.nl

