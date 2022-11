Horecastudenten van ROC Friese Poort Sneek nemen restaurant STEEF over

“Het voelt als een mooie prestatie om ineens een hele zaak over te nemen”, klinkt een van de studenten uit de keuken. Voor de jonge chefs is dit een unieke kans om kennis te maken met het runnen van een eigen restaurant. Een aantal weken geleden zijn de horecastudenten gestart met een nieuw schoolproject onder begeleiding van Gerard Voskuilen. Tijdens dit project krijgen de studenten de opdracht om een eigen restaurant te runnen. De koksopleiding is gebaseerd op de vijf principes van Dutch Cuisine van SVH Meesterkok Albert Kooy. Dit is wat de studenten ook toepassen tijdens hun project. Deze vijf principes zijn: cultuur, gezond, natuur, kwaliteit en waarde. Daarnaast bestaan de gerechten voor 80% uit groenten en 20% uit vlees of vis. Diner kan tevens ook genoten worden in Restaurant KIEM Sneek: www.rocfriesepoort.nl/kiemsneek

Dutch Cuisine

Voor het gastronomisch diner bij restaurant STEEF hebben de studenten zorgvuldig gerechten samengesteld, die voldoen aan de principes van Dutch Cuisine. De gerechten werden in diverse rondes uitgeserveerd door studenten van de opleiding ‘Leidinggevende keuken’. Daarbij werden bijpassende wijnen geschonken, die nog een extra dimensie gaven aan de gerechten. Na elk gerecht klonk er een prachtig gedicht, voorgedragen door Tsead Bruinja. In 2019 en 2020 kreeg Tsead de titel Dichter des Vaderlands. De gedichten die hij tijdens de avond van het diner voorlas gaven extra smaak aan het diner.

Passie voor koken

Tien weken lang hebben de studenten toegewerkt naar deze bijzondere avond. Sjoerd Kramer heeft op de avond zelf de leiding over de keuken. Eerder was Sjoerd stagiair bij STEEF, na zijn stage mocht hij hier blijven werken. Hij vertelt glunderend dat Stefan, eigenaar van restaurant STEEF, het vuurtje bij hem heeft aangewakkerd om 100% voor dit vak te gaan. “Ik vind seizoensgebonden koken het mooiste, het daagt je uit om nieuwe dingen te proberen met de producten die op dat moment aanwezig zijn. Seizoensgebonden koken zorgt er ook voor dat er zo weinig mogelijk wordt verspild, wat ook weer goed voor het milieu is.”

Voor eigenaren Elke en Steven was het ook een bijzondere ervaring. “Het is superleuk om dit te mogen meemaken. Je ziet het nu van een hele andere kant”, vertelt Elke. Stefan schuift bij het gesprek aan en vertelt hoe zijn passie voor de horeca is ontstaan. Tijdens zijn studie mocht hij Europese kampioenschappen koken. Hij ontdekte dat hij er talent voor had en er veel plezier uit haalde. “Ik heb bij verschillende bedrijven gewerkt en daardoor een eigen visie op eten gecreëerd. Ik wil mensen opvoeden met eten. Daarmee bedoel ik dat ik mensen laat proeven wat er allemaal mogelijk is met eten, ook gewoon met de basic ingrediënten die je in huis hebt staan.” Stefan vertelt dat hij het belangrijk vindt om de jonge chefs de kans te bieden om te laten ervaren hoe het is om een restaurant te runnen. “Je ziet dat de studenten de controle over de keuken beheersen, dat geeft vertrouwen. Ze zijn goed voorbereid op school. Het voelde daarom ook niet gek om het uit handen te geven.”

Door: Projectbureau LINK, Mathilda Busman