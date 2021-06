Horecaondernemer Fokke Hiemstra van Café Fokk's ziet de toekomst na Corona weer zonnig in

SNEEK - Het is juni 2020, de muziek draait en het bier staat koud. Terwijl de meeste kroegbazen in Sneek zich voorbereiden voor de heropening in de anderhalvemeter-maatschappij, zijn de twintigers Fokke Hiemstra en zijn vriendin Daniëlle de Jong druk bezig met het opknappen en inrichten van het horecapand waar het legendarische café De Witte Kat was gevestigd. Op 13 juni 2020 is het zover. Met de nodige richtlijnen van het RIVM gaat een langgekoesterde droom in vervulling: de opening van Café Fokk’s!

‘Dolle Donderdagen’, ‘Breek de Week-feestjes’ op woensdagen en bloedhete augustusdagen breken aan voor de jonge horecaondernemers. Maar geen reguliere Sneekweek door corona. Dramatischer kan het bijna niet. Midden in de coronatijd een café openen om na een vliegende start drie en een halve maand later de tent alweer op slot te moeten doen. Hoe ga je daar als starter mee om?

Geen coronadraaiboek

“Corona, daar hadden wij ook geen draaiboek voor”, kijkt Fokke Hiemstra terug op het afgelopen jaar. “Het was een langgekoesterde droom om een eigen tent te beginnen. We waren al lang geen onbekenden meer in de Sneker horeca en ik had zo’n beetje heel de Marktstraat wel gehad. Dan krijg je de kans om een eigen café te beginnen en die kans grepen we met beide handen aan. Natuurlijk brengt dat ook de nodige risico’s met zich mee. We wilden tenslotte met een Feestcafé beginnen omdat mijn vriendin en ik zo’n tent in Sneek misten. Nogmaals: ondernemen is ook risico nemen, maar met corona hadden we geen rekening gehouden. Wie wel trouwens?!”

Keihard werken

Het duo werkt keihard om hun droom te verwezenlijken. Het bestaande horecapand onderging een volledige nieuwe look and feel. “En een nieuwe naam en een eigen logo. Ik ben vernoemd naar mijn opa en Fokke is een echte Friese jongensnaam. Daarom wilde ik het lokaal houden, maar wel in een internationaal jasje. De uitspraak is immers hetzelfde! We namen het interieur dus flink onder handen. De muren en het plafond voorzagen we van een likje verf en het zag er meteen fris en fruitig uit. De befaamde paal aan de bar lieten we staan, net als de bar zelf en de banken aan de rechterkant. Boordevol ideeën zaten we, maar eerst maar open.” En dan zegt hij voor de tweede keer: “Drie en een halve maand, dus.”

Harde realiteit

Maar de realiteit was dus keihard, de horeca in heel het land wordt hard getroffen door de strenge coronamaatregelen. Ook Café Fokk's ontkomt niet aan de ellende. Nu, bijna een jaar later ziet de jonge ondernemer terug op die nare periode.

“Je kunt wel bij de pakken neer gaan zitten, maar dat helpt niet echt. Je moet verder omdat de kosten wel doorgaan. Gelukkig hoefde ik het niet allemaal zelf op te lossen. Ik heb veel steun gehad van de accountmanagers van de gemeente Súdwest-Fryslân. Al vrij snel kon ik aan de slag bij de GGD, waar ik ingeschakeld werd bij het bronnen- en contactonderzoek. Op die manier kon ik toch een beetje mijn eigen broek ophouden. De accountmanagers kwamen met ideeën en mogelijkheden om mij als starter verder te helpen. Alleen al die gesprekken waren geweldig motiverend, ik heb er echt iets aan gehad.”

Kun je iets specifieker zijn?

“Net als andere startende ondernemers konden wij via de gemeente een cursus volgen: Toekomstgericht ondernemen ,een cursus waar een kleine twintig ondernemers en starters gedurende tien weken online allerlei tips en informatie tot zich kregen om na te denken en voor te bereiden op de toekomst. En die toekomst ziet er op dit moment echt wel weer zonnig uit"

Kom maar door…

“Sinds half juni hebben wij in de stadhuistuin een - tijdelijk - terras en dat is in deze uitzonderlijke coronasituatie voor ons vanzelfsprekend supergaaf! Het is helemaal op onze eigen manier aangekleed en het is beslist prachtig. Zo kunnen we misschien de geleden schade weer enigszins vergeten. Wat je ook nog van mij mag weten is dat onze huurbaas Reen Vastgoed ook mee gedacht heeft. Reen heeft ons zeker niet laten stikken, dat willen we ook graag genoemd hebben”, vertelt een hoopvolle Fokke Hiemstra.