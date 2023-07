Hoogste weeralarm voor Fryslân: code rood

FRYSLÂN - Het KNMI heeft voor Fryslân, Noord-Holland, Flevoland en in het IJsselmeergebied het hoogste weeralarm afgekondigd, code rood. Op dit moment trekt storm Poly over het land, met kans op zeer zware windtoten. Vooral aan de kust en in het IJsselmeergebied kunnen er windstoten tot 120 kilometer per uur voorkomen. Verder zullen de buien vanuit het zuidwesten toenemen en valt er veel regen.