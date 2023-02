Hoogste punt nieuwbouw OK van Antonius bereikt

SNEEK - Bij ziekenhuis Antonius in Sneek vieren we op vrijdag 3 februari dat het hoogste punt is bereikt van de nieuwbouw van het operatiekamercomplex en de centrale sterilisatieafdeling. Dit wordt gevierd met het bouwend personeel van SPIE divisie Building Solutions en Medexs, de technici van Antonius en de betrokken adviseurs. Het hoogste punt is de markering van een belangrijke stap in het nieuwbouwtraject. Medio 2023 zal deze eerste fase van dit project (de nieuwbouw) worden afgerond.

De werkzaamheden voor het nieuwe OK-complex zijn in volle gang. Het gebouw wordt momenteel wind- en waterdicht gemaakt. De komende periode wordt verder gewerkt aan het binnenwerk (de afbouw) van de bouw. Na de afronding van de nieuwbouw zal de huidige OK aan de nieuwbouw worden verbonden. De centrale sterilisatieafdeling, waar instrumentarium van het gehele ziekenhuis wordt schoongemaakt en gesteriliseerd, maakt ook deel uit van de nieuwbouw. Na de nieuwbouw volgt nog een renovatie van het bestaande OK-complex. Hiervoor is de voorbereiding in volle gang.

Met de bouw van dit nieuwe complex bouwt Antonius aan een verdere verduurzaming van de zorg. Patiëntgerichtheid, innovatie én een goede ruimte om in te werken zijn andere belangrijke uitgangspunten bij deze nieuwbouw. Mede hierdoor borgt Antonius toegankelijke en toekomstbestendige zorg voor inwoners van de regio. Een uitgangspunt waar SPIE met haar kennis en kunde een waardevolle bijdrage aan levert. Vanuit een integrale aanpak, het toepassen van hoogwaardige technologie in een complexe omgeving is dan ook een mooie uitdaging. Waarbij samenwerking en partnership belangrijke elementen zijn. Met trots staat SPIE aan de zijde van Antonius en is het samen vieren van het hoogste punt een mooie mijlpaal.