Hoogleraar Jouke van Dijk tijdens Werkcongres SWF tot werkgevers: “Maak je mensen blij!”

SNEEK- Steeds meer sectoren hebben te maken met personeelskrapte. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was in het tweede kwartaal van 2022 het tekort aan personeel de grootste beperking in de bedrijfsvoering van ondernemers.

Daarom werd er woensdag in de gemeente Súdwest-Fryslân een congres met als thema 'Schaarste bestaat niet', georganiseerd. "We willen met de naam van het congres de mensen een beetje triggeren, want er is natuurlijk veel krapte op de arbeidsmarkt.", zei Christien Lycklama à Nijeholt, één van de organisatoren van het werkcongres waar de ondernemers tips krijgen. "We denken dat deze krapte juist gebruikt kan worden als een kans om mensen aan te nemen waar je niet zo snel aan denkt", zegt Lycklama à Nijeholt.

Voor iedere 100 werklozen maar liefst 133 vacatures

Op dit moment zijn er voor iedere honderd werklozen maar liefst 133 vacatures. Dat betekent dat dus niet alle vacatures opgevuld kunnen worden. Met het Werkcongres wilde de organisatie de 150 aanwezige ondernemers nieuwe inzichten geven over de veranderde en verstoorde arbeidsmarkt. Schaarste bestaat niet, het wordt tijd om anders te denken én te doen! Tijdens het congres deelden experts hun arbeidsmarktgeheimen en tips over bouwen aan een toekomstgerichte organisatiecultuur.

Lokale ondernemers en Keynote sprekers aan het woord

Anja Kanters van Donker Groep en Jantine Slippens van Thuiszorg Slippens, twee succesvolle lokale ondernemers, kwamen aan het woord en kregen van een prima voor de dag komende dagvoorzitter Jan Siep van den Bos vragen voorgeschoteld als: ‘Wat zijn hun kritische succesfactoren om deze problematiek aan te pakken?’ ‘Hoe weten jullie je medewerkers te boeien en te binden? Wat heeft schaarste jullie gebracht?’ Beide lokale ondernemers weten wat goed ondernemerschap is. Zowel bij de Donker Groep als bij Thuizorg Slippens lukt het nog steeds om mensen binnen te halen met een goed verhaal. Maar wat nog belangrijker is dat het verhaal daarna ook nog in de praktijk klopt. “Want anders zijn ze zo weer weg”, was de ondervinding van beide dames.

Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale arbeidsmarktanalyse, en economisch onderzoeksjournalist Sander Heijne waren door de organisatie ingevlogen als ‘Keynote sprekers’. Van Dijk onderschreef in zijn zeer boeiende ‘college’ de stelling van Kanters en Slippens: “Maak je mensen blij!”

Workshops

Tijdens het tweede gedeelte van het congres konden de deelnemers nog deelnemen aan de verschillende workshops. Er werd enthousiast aan mee gedaan. De ‘Wrap-up’ was met Arjen Banach: “Werkgeluk gaat niet over geluk maar over goed werken”

Het Werkcongres Súdwest-Fryslân werd mogelijk gemaakt door Ondernemend Sneek, Gemeente Súdwest-Fyslân ( wethouder Bauke Dam opende het congres) Ondernemersfonds SWF en YingMedia.