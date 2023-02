Hoofdtrainer Arjen Hoekstra stopt na dit seizoen bij TOP'63

OPPENHUIZEN - Na dit seizoen scheiden de wegen tussen voetbalclub TOP'63 en hoofdtrainer Arjen Hoekstra. Het bestuur en trainer Hoekstra hebben dat in goed overleg besloten. Momenteel speelt TOP'63 in de 4e klasse.

Arjen Hoekstra: "TOP'63 is een gezellige club, met een betrokken bestuur, een talentvolle spelersgroep en een fantastisch kader. Ik ben de club dankbaar dat ik nog een 2e periode bij deze mooie club heb mogen werken. Totaal ben ik 10 jaar trainer geweest bij TOP'63. Heb prachtige jaren gehad. De club bestaat dit jaar 60 jaar. Daar maken we een mooi feestje van! We gaan er met z'n allen alles aan doen om de club in de 4e klasse te houden."

De voetbalclub uit Oppenhuizen/Uitwellingerga gaat de komende tijd op zoek naar een nieuwe trainer.

Bron: Topentwelonline.nl